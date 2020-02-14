查看新冠病毒最新报道

男子酒后开罗厘 超速还打盹 撞车致好友惨死

文 / 罗妙婷

发布 / 2020年2月14日 3:06 PM

（左图）车祸发生后，有网民开车路过案发地点看到消防车和救护车停在左边车道，过后将行车记录器所拍到的画面上载到社交媒体。（右图） 被告张进财昨日被判坐牢11个月又6周，吊销执照9年，在法官的批准下展延至3月5日服刑。（取自网络/海峡时报）

字体大小:

（早报讯）喝了两杯啤酒后开罗厘送好友回家，司机以时速120公里超速驾驶，没想他途中犯困打盹，导致罗厘失控撞车后再撞上路旁围栏，没系安全带的好友遭抛飞，冲破挡风玻璃悬挂车外，送院后伤重不治。

这起致命车祸发生在2018年12月14日深夜约11时37分，地点是亚逸拉惹快速公路（AYE）往滨海快速公路（MCE）方向，靠近裕廊镇大会堂路（Jurong Town Hall Road）出口。

被告张进财（30岁，译音）昨天（2月13日）认下三项抵触公路交通法令的罪行，被判坐牢11个月又6周，以及吊销各级执照九年。

案情揭露，被告在案发当晚8时许跟好友一同到先驱北路的咖啡店，跟被告的岳父一起吃晚餐。被告在吃饭时喝了两杯啤酒。

到了要回家时，被告见岳父喝多了，决定自己开他的罗厘，先送好友回家。于是他致电给哥哥，请哥哥来载岳父回家。

一行人在晚上10时50分离开咖啡店，大约11时37分路经案发地点。

当时被告开着罗厘，好友坐在身旁的乘客座位。虽然罗厘的规定车速在每小时70公里以内，但被告却以每小时120到144公里的时速驾驶。

跟着，行驶在第一车道的被告一个打盹，罗厘就失控地往左移动，撞上另一辆车子。被告吓醒了，但已无法控制罗厘移动的方向，与撞上的车子一同打滑，直冲向左边的围栏。

猛烈的撞击力让好友飞扑向前，冲破挡风玻璃，上半身悬挂在车外。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

网友评论