两年制造至少14起假车祸骗保险金 诈骗首脑监51个月

（早报讯）短短两年内制造至少14起假车祸骗保险金，诈骗集团首脑在警方介入调查后逃出国，匿藏马国六年多，直至去年9月落网后被引渡回国，如今他被判坐牢51个月。

根据警方文告，马来西亚籍被告唐季鹏（45岁）是本地汽车保险诈骗集团首脑，专门“自导自演”假车祸，也会培训集团内的“特技车手”。他也充当选角导演的角色，招募人扮演司机和乘客，也会招募车主借用他们的汽车来实行计划。

根据案情，他在2009年于大成一带的修车厂任职，从喷漆师傅处得知如何制造假车祸和进行申报，来骗取保险赔偿。

他被指在2011年至2013年期间制造至少14起假车祸，向保险公司索偿33万6276元，其中至少1万7400元入袋。不过，他在警方起疑介入调查前就逃离新加坡。

潜逃六年半后，被告于去年9月10日在吉隆坡被马国警方逮捕，过后引渡回国，并在国家法院面对53项控状，即42项串谋诈骗、六项向公务员提供假信息和五项危险驾驶罪。

根据其中一项控状，他在2012年5月19日与另外三人和一间汽车维修厂合作，向职总英康保险谎称有两辆车当天在沈氏3道发生车祸，骗取5700元的保险金。

他昨日（2月13日）认罪后被判坐牢51个月，刑期从他被还押当天开始算起。