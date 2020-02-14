卫生部长：陈智祥面簿贴文含有多处不实陈述

（早报讯）政府第三度向时政网站States Times Review主编陈智祥发出更正指示，要求他为2月13日上午11时27分在面簿上刊登的冠病疫情贴文附上更正说明。

卫生部长颜金勇14日下午，透过防止网络假信息和网络操纵办事处（POFMA Office）发出以上指示。

同时接到针对性更正指示的面簿，已经在涉事贴文的底部附上政府打假网页Factually的链接，并配上一小段文字，内容为：“面簿必须依法知会您，新加坡政府指出此贴子含有虚假信息。”

Factually指出，陈智祥贴文中的五个陈述皆不属实。

Facutally驳斥说，截至13日中午12时，卫生已经确认本地58起病例中的51起曾到中国，或与较早前确认的病例接触；美国和澳大利亚政府也劝请没有生病的公众不要戴口罩；有员工被强制休缺席假的雇主能申请100元津贴，这不限国籍，更不是发放给中国客工的。

Factually还指出，人力部目前要求雇主为回返我国工作的中国客工提出申请，并根据所属的行业分出急缓，只有急需人手的医疗保健、运输和废物处理等关键行业得到优先考虑；截至13日下午8时，也没有任何国家禁止到我国旅游。

这是防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）第10次被援引。

当局也吁请公众不要对疫情进行揣测，更不要散播不实的信息和谣言。公众如果发现疑似假新闻，可以通过info@pofmaoffice.gov.sg举报。

“公众应该根据正式的官方渠道，比如卫生部网站和政府即时通讯应用获取最新、最准确的疫情消息。”