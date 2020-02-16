王瑞杰：将推出配套助家庭应付生活费

（早报讯）冠病19疫情在重创旅游业和交通业之外，预料将对我国经济产生更广泛的影响，副总理兼财政部长王瑞杰因此宣布推出配套助家庭应付生活费，并强调我国能从这场疫情中恢复。

有关配套的详情，将在后天（2月18日）的政府财政预算案声明中公布。

王瑞杰今天走访加冷消防局时，录制了一段长约10分钟视频，向国人信心喊话。他在视频中说，在这个不确定时期，他理解本地家庭会更关注支出，因此将推出配套。

但他强调，新加坡无疑能从这场疫情中恢复。“身为财政部长，我向你保证，本届政府将竭尽所能，让受到这场全球卫生危机重创的员工和公司重新站起来。”

王瑞杰坦言，我国接下来须应对疫情所带来的经济影响及新的不确定因素，一些领域如旅游业和交通业已遭受重创，可以预期的是，疫情将对经济产生更广泛的影响。

他说：“随着信心受影响，企业和消费者可能削减开支。中国生产被干扰，也打乱了全球供应链，将影响贸易和制造业。员工和企业理所当然地会感到担忧。”王瑞杰因此将在来临的财政预算案中，宣布一系列广泛的措施，支持有能力的公司并协助员工继续受雇。

这些措施包括，给予薪金援助、提供税务回扣或租金豁免，额外支持受重创的行业，以及鼓励企业和员工利用这段时间来进行重组、培训或提升等。