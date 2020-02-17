引三车连撞后翻覆 奥迪司机：以为快死了

（早报讯）惹兰勿刹今早（2月17日）发生连环车祸，奥迪轿车不知何故失控撞上丰田轿车，接着向前疾冲后翻覆，丰田轿车在冲击力下，则撞上旁边巴士的车身。奥迪轿车司机心有余悸说：“我以为自己快死了！”

这起车祸发生在今天早上7时50分左右，地点是惹兰勿刹的路段。

《联合晚报》接获读者林华忠通报，指该单向路段发生车祸，事故涉及两辆轿车和一辆巴士。

据他传来的照片，一辆黑色奥迪轿车“四轮朝天”翻覆在第三条车道。后方不远处，驶在第二条车道的一辆蓝色丰田轿车与在第一条车道的巴士碰撞在一起，造成现场交通阻塞。

奥迪司机阿曼汉（30来岁）颈项套着颈箍，他受访时一脸惊恐说，表示记不清车祸发生的过程。

他说：“我只感觉到剧烈的撞击力，接着整辆车就翻过去，我还以为自己快死了。”

不愿具名的丰田轿车司机说，事发时他载着太太去上班，在事发地点，不知何故被奥迪轿车从右撞上，导致他失控撞到左边的巴士，奥迪轿车则接着向前疾冲约5米。

车祸发生后，附近一间铁厂的职员黄俊忠（25岁，销售员）立即上前协助受困在车内的奥迪车主。“他看起来有点慌乱，频频问道‘我撞到什么了？’路人一起将他拉出车外后，拨电召来救护车。”

民防部队受询时证实接获通报，救护人员在场治疗一名伤者，对方拒绝送院。