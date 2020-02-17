15善心人免费派6000口罩

（早报讯）一人的小善举，启发其他善心人士献爱心！一名妇女早前在盛港免费分发600个口罩给公众，她的善举激发他人，昨天（2月16日）有15名善心人士在大巴窑和后港分发6000个口罩。

《联合早报》日前报道，13年前嫁来新加坡的越南女子黎施崴（Jennifer Le Thi Ut，36岁）于本月5日傍晚在盛港地铁站免费派口罩给陌生人。

黎施崴当时受访时说，看到本地有许多人买不到口罩，想到自己能通过网络平台向越南供应商买到口罩，于是决定为大家尽一分微薄之力。她花了200多元，准备600个口罩，分成每包三个，每名路人分一包。

她的善举激发其他国人也这么做。黎施崴的丈夫林俊财（43岁，自雇人士）以及他的朋友，过去一个星期联系上印度尼西亚的口罩供应商，向对方买到6000个口罩。

林俊财和妻子连同一班好友，共15人昨天傍晚6时在两个地点，包括大巴窑和后港分发口罩给公众，在短短10分钟内将口罩送出。

林俊财受访时说，他和朋友花了三至五天时间将口罩包好，分成每包三个，共2000包，“大家下班后来我家帮忙把口罩包好，我们希望传达互助的精神。”

他说，选择在大巴窑和后港分发口罩，因为着两个地点较多年长人士。

林俊财说，6000个口罩花费3000多元，除了由他和好友自掏腰包2000多元，剩余的1000多元则是由善心人士捐赠。

“这些善心人士来自各行各业，他们是通过面簿联系上我们，也希望献爱心。”