失信监30月 前董事诈死加判18月

（早报讯）一名前董事失信股票被判坐牢30个月，他在等待上诉期间出国，找人伪造行程表和死亡证书，骗律师电邮其资料给法庭，谎称自己已过世，以逃避履行法律责任，今早（2月17日）被判多坐牢18个月。

被告黄克维（55岁，译音）是一间公司的前董事，他被指失信子公司300万份股票，以失信罪名倍提控。被告当时不认罪，案经审讯后他被判罪名成立，于2017年5月4日被判坐牢30个月。

被告针对罪成和刑罚上诉，并在等待上诉期间，飞往中国。他称自己在中国接受治疗，无法搭飞机回国，以致上诉一再挪后。

被告之后通过律师向法庭确认，自己能在2019年3月15日的出庭上诉。不过被告在中国花300人民币（近60新元），找人伪造电子行程表，显示自己会在上诉前两天抵达新加坡，途中过境印尼。

被告在2019年2月飞到印尼，再花2000元，找一名叫“阿里”的人伪造死亡证书，注明自己在2019年3月10日过世，并要对方将证书电邮给律师。

律师在收到电邮后，将行程表和死亡证书提交给法庭。

控方在检查被告出境记录时，发现他在2019年3月3日至4月3日间，用护照旅行，揭发被告假死的罪行。

被告后来在2019年8月13日，企图入境吉隆坡时被逮捕。

被告今早认罪后，被判多坐牢18个月，刑期在服完30个月的失信刑罚后算起。