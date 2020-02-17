易华仁下令屏蔽States Times Review

（早报讯）通讯及新闻部长易华仁透过防止网络假信息和网络操纵办事处对面簿下达屏蔽令（disabling order），指示对方停止让新加坡用户访问时政网站States Times Review（简称STR）面簿页面。

STR面簿是在2月15日被通讯及新闻部宣告为假信息源（Declared Online Location，简称DOL）。根据相关法令，STR必须在面簿页面上宣告自己被列为假信息源，但对方并没有照办。

通讯及新闻部2月17日傍晚发出的文告也指出，STR面簿页面多次散播假消息，并对当局发的所有更正指示都置之不理。

根据防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），任何在六个月内刊登至少三则不同假消息，并接到当局更正指示等要求的网站，必须刊登声明说明自己被列为假信息源。

陈智祥所经营的STR面簿页面，去年11月28日和今年1月31日分别因在面簿贴文指“国大学生联合会遭逮捕”以及“新加坡口罩已经断货”，两度接到更正指示。

2月14日，他又因为一则2019冠状病毒疾病（COVID-19）贴文中含有多处虚假信息，接到更正指示。陈智祥至今对当局下达的所有指示都置之不理。

面簿则在接到当局发出的针对性更正指示之后，在涉事贴文底部附上政府打假网页Factually的链接，以及下述文字“面簿必须依法知会您，新加坡政府指出此贴子含有虚假信息。”