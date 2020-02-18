三公司涉触犯刑事法典罪行和证券与期货法令遭调查

（早报讯）警方目前正在调查三家公司，以查明他们是否触犯刑事法典罪行和证券与期货法令。

新加坡警察部队昨天（17日）发文告说，商业事务局目前调查名为Pareto SG Pte Ltd、Pareto International Holdings Limited和Veritas Global Exchange的三家公司，是否涉嫌触犯刑事法典罪行和证券与期货法令。

文告指，Pareto SG自2019年就推销一个投资计划，内容是通过交易价差合约（Contract For Difference）来换取外汇。投资者会通过与海外经纪Veritas Global Exchange开设网上交易户口，然后将钱转入一个属于Pareto International的外国户口。

目前，Pareto International的一名34岁董事日前被指欺骗一人投资上述计划，结果在上周六（15日）被控上法庭。Pareto SG的一名39岁董事也因涉及案件遭到逮捕。调查仍在进行中。

警方劝请任何通过Pareto SG投资的公众立即报案，或者到网上报案。在报案时，公众应列出自己和Pareto SG的哪一名员工接洽，然后尽可能提供一切交易记录，协助警方尽快厘清案件。同时，公众也可携带上述文件到任何邻里警局或邻里警岗报案。