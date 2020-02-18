工业口罩当N95卖 店家每盒售40元

（早报讯）妇女称商家将工业口罩当作N95医用口罩来卖，一盒10个要价40元，却不愿退款。老板表示，N95口罩分工业使用和医用，只是顾客误解，但可兑换其他物品。

郭女士（34岁，商人）告诉记者，她上周三（12日）到大巴窑中一带的五金杂货店购买口罩。

“我先买了70个N95口罩，一个要价4元，再订了3大箱给亲人和医护人员，没想到回家打开后发现口罩并不是N95，而是防尘防毒的工业口罩，还散发出浓烈呛鼻的塑胶味。”

郭女士联系老板，老板竟建议她洗一洗，称口罩是越南品牌，进货渠道没问题，可接受合格检测。

不过，经过多次清洗后，郭女士无法消除塑胶味，因此要求退货。然而，杂货店老板却表示，可到店里兑换其他物品，无法退款，让郭女士十分愤怒，并向消费者协会投诉。

郭女士表示，工业口罩是让油漆工使用的，并非医用，担心没有防毒的效果。

“当时，店内员工还介绍说这款口罩比N95还好用，防护效果很好。我担心更多不知情的人，尤其对于幼儿和老年人以及前线的医护人员戴错了。”

记者联系上五金杂货店的陈老板（50岁），他表示N95口罩有分工业使用和医用，他的店卖的是工业口罩，并没有误导顾客。他指出，对方可能误解是医用口罩，但如果觉得不合适可以换货。“由于钱进收款机时已自动记账，我们需要按照收款机的账目付税，所以无法退款。”