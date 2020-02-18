义顺居民自费制布条 感谢前线医护员

（早报讯）“谢谢我们的前线医护人员！”义顺三个公寓的居民，自掏腰包制作巨型布条，感谢在前线奉献的医护人员，在冠病疫情突发的非常时期，坚守岗位。鼓励居民在布条前拍照，放上网给医护人员打气。

在2019新型冠状病毒疫情蔓延以来，许多勇敢的医护人员每天在前线待命，以为病患提供必要的协助。然而，互联网上过后出现一些医护人员遭到歧视的消息，让不少人痛心不已。

不过，也有不少人通过不同行动声援前线医护人员。其中，义顺美通弄（Miltonia Close）昨天（2月17日）出现一个巨型布条，上面是一名护士带着口罩，然后写着“谢谢你，致前线的医护人员们”。

布条是三个公寓，分别是The Shaughnessy, Skies Miltonia和Miltonia Residences的居民，向医护人员表达的心意。

居住在The Shaughnessy的郭先生（55岁，商人）告诉《联合晚报》，布条是一些居民自掏腰包制作。

他说：“据知，一些居民在网上看到医护人员遭歧视，所以决定通过这样的一个举动来感谢医护人员。”

郭先生说，这些居民希望通过自己的方式，为医护人员打气加油，“居民也呼吁大家在布条前拍照，然后上载到社交媒体上，以散播更多的正能量。”