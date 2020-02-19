公寓装修疑电流短路 工人女佣泳池取水救火

（早报讯）公寓一楼单位正在装修，怀疑电流短路突然起火，近10名油漆工人和女佣慌忙从失火单位毗邻的泳池取水帮忙救火，成功阻止火势蔓延并扑灭火势。

事故发生在昨日（2月18日）下午约3时半，地点是在淡滨尼34街的伊丽苑（The Eden）公寓底层单位。

居住在同座公寓的陈姓男居民（73岁，退休）向记者透露，失火的是公寓泳池旁的一楼单位，里头还在装修，所以没有人居住。

他说：“当时在家里闻到烧焦味，赶快出门查看，发现一楼单位的客厅和主卧室都冒出大量白烟，火势猛烈。”

陈先生描述，事发时刚好有约五名女佣和五名油漆工人在泳池附近，大家见状后都伸出援手，一同灭火。

“大家当时到处找水桶，从泳池取水去灭火，虽然无法马上把火扑灭，但却成功防止火势蔓延开来。”

他指出，在大家齐心合力下，火势渐渐变小，民防人员抵达时，火势已经被扑灭，过程中没人受伤。

事发后，失火单位的屋主有赶过来了解情况，他过后声称得知火患后很难过所以不愿受访。

据陈先生透露，失火单位屋主就在公寓的另一栋楼，不知对方另买下一楼单位是用作自住还是出租用途。

民防部队受询时表示，昨天下午约3时40分接获通报，火势在民防人员抵达前已经由公众扑灭，失火原因还在调查中。