贫富差距缩 基尼系数降至近20年新低

（早报讯）尽管去年经济增长显著放缓，本地各收入阶层家庭的工作收入仍取得实际增长，人均工作收入中位数逼近3000元。

衡量贫富差距的基尼系数也降至过去近20年来新低。

根据新加坡统计局的最新数据，本地受雇居民住户的人均工作收入中位数，较前年的2792元增加4.8%，达到2925元；将整体通货膨胀率考虑在内，收入实际增长仍强劲，达4.3%。

新加坡国内生产总值（GDP）去年全年增长0.7%，为全球金融危机以来最低。

统计局星期四下午公布《2019年住户收入主要趋势》报告。这份趋势报告显示，各收入分位的受雇居民住户每名成员的平均工作收入去年都取得实际增长。收入最低10%住户收入增长为4.4%，第11至20收入分位的住户收入增长达4.6%；与之相比，收入最高10%住户收入增长只有0.4%。

统计局在报告中点出，用以衡量贫富差距的基尼系数（Gini Coefficient）现显著地从2018年的0.458降低到0.452，是自2001年的最低纪录。过去几年，基尼系数主要都保持去平稳。

若从长远角度看，受雇居民住户的人均工作月入中位数也取得实际增长，从2009年至2014年增长为3.2%，2014年至2019年增幅达到4 .1%。