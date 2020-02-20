民防部队灌水六天 废料场大火终扑灭

（早报讯）烧了六昼夜，大火总算熄灭！发生严重火灾的废料场，在民防人员连续六天灌水后总算扑灭，废料场所属的环境园景公司可说祸不单行，去年也因地下水箱爆炸，导致三名员工受伤被人力部罚款。

《联合晚报》日前报道，本月14日双溪登加罗弄司芒卡（Lorong Semangka）131号的园艺废料场起火燃烧，火势迅速蔓延至一个足球场大的面积，火舌窜上四层楼高度，从远处看宛如炼狱。

废料场大火烧不停，民防人员连续多日不断往火场灌水之后，昨日终于将火势扑灭，并于傍晚6时左右把废料场交还给业主。

该地段属于Environmental Landscape（简称EL）有限公司，该公司2016年曾经发生过一次严重事故，三名客工傍晚清理农业园区的地下水箱，在打开照明灯之际发生爆炸，一人被炸飞，另两人则来不及离开水箱被烧伤。公司因触犯工作场所安全与卫生法令而被控，去年8月14日遭罚款22万元。

该公司如今传出火警，六日前的一场火，一烧六昼夜，民防部队出动70名消防队员灭火，用七支水枪喷洒火患周围，好不容易才将火势控制下来。

由于废料场的易燃物太多，民防人员还得出动挖掘机，在易燃材料之间挖出间隙充当防火道（Firebreak），避免火势蔓延。

民防部队发言人指出：“灭火工作之所以进行了六日，是因为消防员必须清除大量废料，才能直捣火源进行灭火。”

EL公司负责人通过另一名职员向本报转述，称两件事并没有直接联系，至于大火为何烧起，以及废料场是否采取足够的防火措施，公司表示无可奉告。