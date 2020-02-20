女生被非礼偷拍色狼照 考完试去报警

（早报讯）厚颜无耻色客工，搭地铁时非礼面对面站着的13岁女生，并在女生转换列车时跟上去，坐在她的身边再非礼一轮，历时10分钟。可怜女生不敢作声，下车时偷偷拍下色客工侧脸照，赴考场参加小六会考的考试后报警！

非礼女生的客工是25岁的必斯瓦斯，他昨天（2月19日）认下两项非礼罪，另外两项非礼罪则交由法官在下判时一并考虑。被告最终被判坐牢12个月外加三下鞭刑。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道可能泄露受害者的资料。

案情揭露，去年9月26日早上6时50分左右，13岁的女学生从武吉甘柏地铁站乘搭地铁到裕廊东转搭东西线列车。

列车当时非常拥挤，女生站着时突然感觉左胸被压，原来是跟她面对面站着的被告，一手握着手机“贴”在她胸前。

女生不敢作声，在裕廊东转搭往红山方向的列车，没想到被告尾随在后，上了同一列车。

列车来到金文泰时，女学生看到有两个空座位，上前坐下，被告看到后也走过来，在她身旁坐下。

被告跟着以背包盖住自己的手，把手伸向女生肆意非礼，前后历时10分钟。女学生不知所措，默默忍受，抵达红山地铁站时匆匆地用手机拍下被告侧脸，再告知地铁站职员。

女生当时正赶着去参加小六会考，无法久留，地铁职员于是建议她先赴考，过后才报警。

被告干案后搭地铁回到裕廊东地铁站。