青年持刀劫便利店 逃前向店员“道谢”

（早报讯）称受电视节目情节影响，18岁青年手持水果刀抢劫便利店，抢走六包香烟和一个汉堡，甚至掐着收银员脖子想要把对方弄晕，并逃跑前还“礼貌地”向收银员“道谢”。

被告萧雅柏（译音）案发时是民防部队服役人员，他面对一项抢劫控状，今早（2月21日）认罪。

这起事件发生在去年8月4日凌晨1时许，地点是位于盛港芬维尔路第403A座组屋底层的7-Eleven便利商店。

案情显示，被告当时拿着一个后背包走进便利店，等待时机动手，结果凑巧被告两名朋友走进来，他急得喊他们“出去”。

他将后背包丢在柜台，从口袋拿出水果刀指着21岁男收银员，要对方把钱全装进后背包。

不过，收银员没法打开收银机，被告于是跑到柜台后方取走六包香烟，再拿走一个汉堡。

事后他没有马上离开，反而掐住收银员脖子，打算把他弄晕，以免他报警。

不过他又担心有人走过撞见，于是赶紧放开收银员，离开前还向收银员道谢，感谢对方让自己有机会抢走物品。

他随即冲出便利店，变装逃跑。他原本打算再抢下一家便利店，但因为没有带够衣服变装，，因而打消念头。

律师代为求情指，被告年纪尚轻，当时凑巧肚子饿没钱没食物，才起想学电视节目的情节打抢。

律师也说，父母在被告五岁时离异，但家人仍给他很大的支持。他已懊悔不已，承诺不会再犯。

法官要求控方提交缓刑监视和青年改造所报告，案件展期至本月28日过堂。