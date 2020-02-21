男胡搞少女 再送友性侵

（早报讯）“你要回我家吗？”一夜狂欢后，18岁少女答应与初识男子回家，殊不知后者偷偷带她到朋友住家，胡搞后趁少女昏睡时，把她“送给”朋友性侵，以答谢他让出房子。

被告努鲁.胡赛发（23岁）昨午（2月20日）在高庭承认教唆他人性侵的罪名，被判坐牢七年打六鞭。案件发生于2018年7月20凌晨时分，在某一房式组屋单位内。

据案情，案发前的晚上，当时18岁的少女吸毒后，到克拉码头一家夜店狂欢，空肚酒过三巡。跳舞跳到一半时，少女发现掉了耳环，被告主动帮忙找回耳环交给少女。

凌晨3时多，少女疲惫不堪，倒在凳子上休息，被告见状上前邀少女跟他回家，少女一口答应。被告扶着少女来到德士站，遇到三名朋友。被告悄悄问其中一人

可否借用他的家，还建议朋友在他之后与少女胡搞，算是回馈他借用房子。朋友起初拒绝，因他与少女是儿时朋友，但他最终还是答应了。

抵达组屋单位后，少女意外发现屋子里另有三名男子，她跟着与被告在屋子角落的地板上发生性行为。被告完事后穿上衣服，少女继续呼呼大睡。被告过后示意朋友过来与少女发生性行为，被告在一旁安静不出声，避免露出破绽。

案情显示，朋友性侵少女后就离开组屋单位。在客厅的另两名男性友人也起歹念，其中一名男子性侵少女时一时激动，大力拉扯少女的头发，少女痛得尖叫和惊醒，睁开双眼，看到两名陌生男子在性侵她。少女过后崩溃大哭，两名男子逃之夭夭。

被告得知少女报案后，匆忙逃出组屋单位，之后找“中间人”劝少女放他一马，也表示愿意出钱买少女的“沉默”。

根据案情，发现真相的少女开始在屋子里质问被告并当下报警。被告意识到事情不妙，赶紧逃离。

同一天，被告请两人共同认识的女性朋友出面，劝阻少女放被告一马。被告也发手机短信给少女，请求她帮忙，并表示愿意给少女钱，多少金额都没问题。被告最终在案发四天后落网。

涉案的另三名男子也已被控，所面对的控状包括强奸和性侵等，他们的案件仍在审理中。