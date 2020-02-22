四人涉网售口罩骗案被捕 包括一名15岁少年

（早报讯）三男一女涉多起网购口罩诈骗案被捕，其中包括一名15岁少年。

警方今天（22日）发文告说，1月2日到2月19日间接到多人报案。受害者称他们在网上购买口罩，卖家收钱后便失联。

警方经过调查及与银行和各电子平台密切合作，锁定四名嫌犯的身份。

四人中有一名15岁少年，他相信涉嫌干下五起电子诈骗案，骗得超过1万6300元。受害人是在Gumtree和Carousell网购平台看到售卖口罩、护肤产品及本地酒店入住套餐的广告之后，用银行转账付款。

少年将于下周一在欺诈罪名下被控。

另外，一名24岁女子涉及40起这类骗案，金额高达1万1000元。受害人是在面簿的网络市集（Facebook Marketplace）中看到卖口罩的广告，然后通过WhatsApp沟通，之后通过银行转账提前付款。

一名22岁男子涉及至少10起案件，涉案金额8000元。他在一个名叫“SG free MarketPlace”的Telegram群组中，发布售卖口罩及演唱会门票的广告。受害人通过银行转账付款后发觉上当。

还有一名37岁男子本周四被捕，他相信涉及至少200起电子诈骗案件，金额高达9万元。受害人在Carousell平台看到售卖口罩、洗手液及体温计的广告，然后通过银行转账付款。

上述三名嫌犯昨天在欺诈罪名下被控，一旦罪成，将被判最长10年监禁及罚款。