174国人从武汉回国 五安检人员主动请缨办通关手续

（早报讯）人人谈疫色变，避而远之，五名移民与关卡局的安检人员却自动请缨，在得知174名国人从武汉乘搭专机回国时，短短一天内准备就绪，站到最前线为他们办理通关手续，让滞留武汉多日的国人找回“家”的感觉。

武汉疫情告急，本月9日第二批新加坡人和他们的家属在新加坡政府的安排下，乘搭酷航包机TR5121从武汉返回我国。这174人当时尚未进行隔离，后来更有一名一岁男婴确诊染上冠病。

近距离接触曾在武汉生活过的乘客有一定的风险，当局因此采取自愿报名的形式，让大家自行选择是否要参与行动。吴顺义(37岁）是自愿报名者之一，《联合晚报》在移民与关卡局的安排下，与他们进行专访。

他说：“我的妻子原本不同意，但我认为这是我的职责，而且当时滞留武汉的是新加坡公民，我希望他们能够尽快回家。”

吴顺义也说，即便后来传出1岁男婴确诊的消息，他与同事也从未担心自己受感染。

“我们当时穿着防护服，戴着口罩，防护装备齐全，反而为男婴感到担心。后来得知他痊愈出院，我们都很欣慰。”

当日为乘客进行安检的工作人员无需进行隔离，但14天内应该减少接触大批人群，以及每天量体温，并关注自己的健康状况。若日后仍有类似行动，吴顺义愿意再次报名。