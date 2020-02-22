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公共卫生理事会启动“病毒远离我”计划

发布 / 2020年2月22日 3:00 PM

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦（左起）、义顺集选区议员李美花和吴焕藩控股私人有限公司主席吴焕藩今早进行宣导，提醒GHK咖啡店工作人员保持个人和环境卫生。（叶振忠摄）

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（早报讯）为防范病毒传播，公共卫生理事会今天正式启动“病毒远离我”计划（Keep Viruses at Bay），除了到咖啡店等人流量大的地方，提醒业者注意保持环境卫生，接下来也会把计划延伸到酒店和商场等。义顺集选区议员李美花也鼓励民众用餐后主动归还碗碟。

在本地设有11家咖啡店的吴焕藩控股私人有限公司（GHK）是参与计划的咖啡店之一，公司已增加咖啡店的清洁人手，提高清洁频率。

为减少冠状病毒传播风险，GHK主席吴焕藩（68岁）要求所有店面增加清洁人员，从原本每班两人增加至三人，并且提高清理桌面的频率，从原本每三小时清洁一次，换成每小时一次。

负责早班清洁工作的何秀兰（55岁）说：“客人来之前要先擦一次桌子，走后也要立刻用消毒的清洁液擦拭，是比以前辛苦些，但是很必要。”

所有清洁人员也必须佩戴塑料手套，并严格与接触食物的员工手套分开，以免交叉感染。咖啡店厕所也会增加消毒频率，确保洗手液等卫生用品充足。

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦（Edward D’Silva）今早与义顺集选区议员李美花，到义顺南的GHK咖啡店进行宣导，提醒工作人员注意清洁和保持良好的个人卫生，也鼓励公众主动归还碗碟。

李美花说：“清洁人员现在要加倍工作很辛苦，我们大家也要负起自己的责任，用餐后主动清理自己的桌子，也方便下一位食客用餐。”

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