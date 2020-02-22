公共卫生理事会启动“病毒远离我”计划

（早报讯）为防范病毒传播，公共卫生理事会今天正式启动“病毒远离我”计划（Keep Viruses at Bay），除了到咖啡店等人流量大的地方，提醒业者注意保持环境卫生，接下来也会把计划延伸到酒店和商场等。义顺集选区议员李美花也鼓励民众用餐后主动归还碗碟。

在本地设有11家咖啡店的吴焕藩控股私人有限公司（GHK）是参与计划的咖啡店之一，公司已增加咖啡店的清洁人手，提高清洁频率。

为减少冠状病毒传播风险，GHK主席吴焕藩（68岁）要求所有店面增加清洁人员，从原本每班两人增加至三人，并且提高清理桌面的频率，从原本每三小时清洁一次，换成每小时一次。

负责早班清洁工作的何秀兰（55岁）说：“客人来之前要先擦一次桌子，走后也要立刻用消毒的清洁液擦拭，是比以前辛苦些，但是很必要。”

所有清洁人员也必须佩戴塑料手套，并严格与接触食物的员工手套分开，以免交叉感染。咖啡店厕所也会增加消毒频率，确保洗手液等卫生用品充足。

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦（Edward D’Silva）今早与义顺集选区议员李美花，到义顺南的GHK咖啡店进行宣导，提醒工作人员注意清洁和保持良好的个人卫生，也鼓励公众主动归还碗碟。

李美花说：“清洁人员现在要加倍工作很辛苦，我们大家也要负起自己的责任，用餐后主动清理自己的桌子，也方便下一位食客用餐。”