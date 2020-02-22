将人重伤后扔垃圾桶 青年入狱12月又1周

（早报讯）男子为朋友出气，对人拳打脚踢，导致对方头伤与骨折，之后还把人“扔”进垃圾桶。

被告吉纳斯瓦冉（28岁），案发时无业，面对严重蓄意伤人、蓄意伤人、隐藏贼赃、刑事恐吓、抵触杂项（公共秩序与滋扰）法令与偷窃九项罪名。他的同谋是24岁的哈拉维，案件将另外处理。

根据法庭资料，哈拉维的案件原本在本月3日过堂，但由于他在去年6月29日发生意外，蒙受严重头部伤势，有内出血与骨折，因此需要进一步确认他是否能出庭。

案情显示，受害人是22岁的男子菲利。去年6月10日傍晚5时30分左右，哈拉维与受害人及几名朋友在宏茂桥10道第469座组屋楼下饮酒，哈拉维不满受害人说话嚣张，致电被告下来帮忙。

被告抵达后，哈拉维说他和受害人间有摩擦，想揍对方，并开始挑衅对方，之后与被告一起对他拳打脚踢。哈拉维捉住受害人脸部朝桌上摔，受害人欲逃跑时，被告还硬抓着他的脖子，强行要他坐下。当受害人尝试起身，被告朝他胸膛猛踢，导致他跌在地上。

被告与哈拉维之后把受害人扔进附近的垃圾桶后逃走。受害人随后送院，根据医疗报告，他蒙受轻微头部伤势与鼻梁骨折，住院三天。

除此之外，被告也涉及其他罪行。控方表示，被告有几个偷窃与一个破门行窃的案底，在攻击菲利的手法残暴，事后还逃走。

法官马文德说，被告将受害人扔入垃圾桶，显现对他的不屑，还在公共场所出手凶残，判他入狱12个月又1周。

被告通过视像系统求情说，他受朋友怂恿犯罪，思想不端正，也不负责任，但现在已知错，并想改过自新。

另外，被告未婚妻目前怀孕，也将在6月产子，他希望陪伴在妻子身边和她待产，恳请法官给予最低的刑罚。

他在还押的三个月中也学到了教训，誓言不会再犯错，对于之前所犯的罪也非常抱歉。