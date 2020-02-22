淡滨尼高速公路一小时内三起车祸 骑士断魂司机被捕

（早报讯）短短一小时内，淡滨尼高速公路至少发生三起车祸，造成一死三伤，其中52岁电单车骑士与罗厘相撞不幸身亡，司机被捕。

致命车祸发生于今晨7时17分许，地点位于朝往泛岛高速公路（PIE）的淡滨尼高速公路（TPE）靠近惹兰加由出口处，涉及一辆罗厘与一辆电单车。

目击者通知《新明日报》，行驶途中发现交通拥堵，随即看到警方在路边设置的蓝色帐篷。

据了解，当时雨天路滑，罗厘司机行驶时没看到前方的电单车，结果失控撞上，导致对方抛飞后伤重不治。

警方受询时表示，52岁的男骑士当场宣告不治，42岁的男司机被警方以疏忽驾驶导致他人死亡的罪名逮捕，调查仍在进行中。

相隔不到一小时，淡滨尼高速公路靠近实里达西连道的出口又发生一起车祸，涉及两辆轿车与两辆电单车。警方受询时证实，警方于8时07分接获通报，其中45岁的男司机与44岁的女乘客在清醒的状态下被分别送往邱德拔医院与盛港综合医院。

据了解，一名车主下车查看轿车情况，结果不慎被来往的车辆撞上倒地，送院时情况危急，院方被通知随时待命。至于车上的女乘客，也因感到不适送院。

第三起车祸则发生于8时10分，一名25岁的女电单车骑士不慎与轿车相撞，被送往邱德拔医院。