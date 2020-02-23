心脏中心墨籍研究员 疑当俄间谍在美被捕

杜克—新加坡国立大学医学院（Duke-NUS）的墨西哥籍研究员，疑当俄罗斯政府的间谍在美国收集情报，已在美国迈阿密被捕。

菲尤恩特斯（Hector Alejandro Cabrera Fuentes）受雇于新加坡国家心脏中心，如今已被停职。他毕业于俄罗斯喀山（Kazan）大学，自2016年起已发表超过20份有关心脏科的专题报告。

新加坡内政部发言人今早答复《联合晚报》的询问时说：“内政部不会就这起事件发表看法。”

根据《迈阿密先驱报》（The Miami Herald）报道，菲尤恩特斯涉嫌跟踪美国政府官员的车辆，并指示妻子拍照。

两人在事后的两天，即上星期天（16日）要离开飞往墨西哥时，移民人员查看他们的手机，当下逮捕他们。当局从近期删除的手机照片中，看到放大的车牌号码。

根据当地联邦检控当局的声明，菲尤恩特斯是在2019年被俄罗斯政府招募，收集美国政府的资料，然后在莫斯科的秘密会议上分享。被机场执法人员问话时，他承认帮俄罗斯官员做事。

他被指示在迈阿密－达德郡（Dade）用另外的名字租房，且不得告诉家人他在莫斯科的会议。该官员要他找到汽车，车牌和停车处。

菲尤恩特斯被控两项罪名，包括没通知总检察长的情况下帮外国代理人工作，以及串谋代替外国代理人工作。他的案件下月3日在迈阿密联邦法院过堂。

杜克—国大医学院高级通讯专员苏比亚告诉大学校园刊物The Chronicle：“他的所有职务都被中止，待美国有关当局完成调查前，我们无法进一步置评。”