宠物狗关车内 公众举报狗主人

（早报讯）狗主人将宠物狗关在车内至少15分钟，引起公众不满，向防止虐待动物协会及国家公园局举报。

公众王先生日前在面簿上载贴文，称在停车场看到一名狗主人将狗狗留在不透气的车内，引擎也熄火，却不见狗主人的身影。

“近15分钟后，才看到狗主人回来，希望狗狗没有关在车内太久。”

他表示，已针对事件通知防止虐待动物协会（SPCA）和国家公园局（NParks)。

对此，防止虐待动物协会执行董事吉尔医生（Dr Jaipal Singh Gill）受询时表示2月15日接获相关通报，协会目前正在调查此事。

国家公园局动物与兽医事务组社区动物管理高级署长郭瑞菁受询时则表示，收到相关通报，称一只狗被关在一辆熄火的轿车内，没有通风。动物与兽医事务组（AVS）正在调查中。

她表示，将动物锁在车内是有害的，上锁的车子通风较差，动物会感到不适或有所压力，而在某些情况下，可能导致其死亡。

她补充到，动物与兽医事务组会继续采取必要的执法行动，并提高公众对动物福利的认识，同时，公众可通过网站或拨打热线1800-476-1600向动物与兽医事务组举报涉嫌虐待动物的个案。公众提供的照片或视频证据是协助动物与兽医事务组调查的关键要素，一切资料将保密。