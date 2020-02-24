机场搭豪华德士到酒店车程20分钟车资155元

（早报讯）一家大小来新旅游，从机场搭豪华德士（limousine）至酒店，车程短短20分钟，车资却要155元！男子怀疑自己被“砍菜头”，但却因为在本地逗留的时间很有限，最终只能通过友人把经过放上网，警惕其他乘客。

把经过上载到互联网的网民是当事人的朋友。当事人是在1月18日从北京来新加坡旅游，下午4点从樟宜机场第三搭客大厦搭了一辆豪华德士，目的地是华联市区二号（OUE Downtown 2）的一家酒店。

网民称，友人一家第一次来新，刚下飞机直接搭豪华德士到位于市区的酒店，司机跟着递上一张手写收据，收据上只注明车资155元，没有收费细节。

友人当时觉得很贵，他上网查询资料，发现机场和酒店的距离为21公里，车程也只有大约20分钟，他根据价目表计算，怎么凑也凑不到155元。

感觉被砍菜头，当事人随后联系德士公司，但却因为无法提供车牌号码，德士公司也无从追查。

网民表示，由于当事人1月23日就得离新，时间紧迫，他因此没时间追究此事。网民得知后想借此提醒旅客，在搭豪华德士时要多加留意收费。

百胜发言人梁子扬回复《联合晚报》询问时表示，公司目前在调查此事，并要求该乘客联系公司，让公司提供协助。