司机听同事拍车示意“出发” 拄杖老汉遭垃圾车碾死

（早报讯）垃圾车司机听见站在车后的同事拍车示意“可出发”，却没人发现拄拐杖的老汉突然走近，导致垃圾车将他撞倒碾过，当场毙命。

验尸庭结论报告中提到，老汉出现在垃圾车的盲点范围内仅1.3秒，司机很可能没看见他。经过早前的研讯后，验尸官昨日裁定，这是一场不幸的意外。

《联合晚报》之前报道，去年6月10日下午1时许，72岁的罗国彬（译音）在达曼裕廊永升路第179座组屋垃圾槽前，被一辆垃圾车撞倒身亡。

验尸庭指事发当天，司机载着另两名跟车同事去收垃圾。他们一向的工作程序，即抵达垃圾槽后，两名跟车同事会先下车，并站在车后方引导司机倒退垃圾车进入垃圾槽。

完工后，只需一人站在车后给司机打信号，通知司机可安全开走即可。

案发当天，司机听见同事拍打垃圾车，跟着他检查前方，再看望后镜、盲点镜、侧镜等，确保安全后开车左转。当时，垃圾车的车速为每小时10公里，但司机在刚行驶时感觉到车子碾过一个物体，便再度停下，下车检查。

岂料，他惊见右边前车轮后方躺着一动也不动的死者，马上打电话叫救护车。

司机的同事在供证时说，当时他示意让司机开车后，自己面对着垃圾槽，并没发现有路人经过。当他听见有人大喊，冲上前检查时，已看见死者躺在血泊中。

意外发生后，垃圾收集公司高力环境针对回收垃圾的程序进行审查及改善，如今该公司要求跟车员工在倒退及离开前，都得帮忙司机确保没行人走过；同时购买安装有360度视角的行车记录器，让司机确保四周无人才开车。