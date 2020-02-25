诈骗集团出新招 三银行设机制防诈

（早报讯）诈骗集团使用新桥段，冒充受害人直接要求银行更改联系方式，从中进行未经许可的转账。针对这个行骗手法，本地三大银行表示已设下严格机制，确保诈骗集团无法得逞。

《联合晚报》日前报道，干案手法层出不穷的诈骗集团最近又出新招，冒充受害者打电话到银行更改联系方式，再用新号码接收一次性密码，然后进行网上转账。

一名本地男子就无端中招，损失五万元。

新闻见报后，不少公众也因此表示担忧，担心自己会成为下一个受害者，读者不解的是，诈骗集团何以能更改自己给予银行的联系方式，而且在神不知鬼不觉的情况下转走存款？

对此，本地三大银行在答复《联合晚报》的询问时指出，银行已设下机制，确保和账户有关的联系方式不能轻易地通过电话来更改，以防止诈骗案发生。

其中，星展银行发言人说：“星展银行不允许客户通过电话更改个人信息，银行也不会通过电话要求顾客提供提款密码，登陆密码或一次性密码。”

大华银行风险管理董事总经理兼主管潘炳耀则告诉《联合晚报》，如果客户要求更改自己的联系方式，银行将第一时间致函客户，提醒并确认他们这项交易。

他说：“如果收到信件或通知，但自己并未提出任何要求的话，客户应该马上拨打1800-222-2121联系银行。”

华侨银行企业安全部主管法兰西斯科也表示，银行在收到更改联系方式的申请后，将确保资料是否属实，或通过不同渠道通知顾客有关更改。

三家银行也不约而同表示，前线的银行职员经过特别培训，能判断任何可疑交易，并在进行交易前再三向客户查明交易的真实性。