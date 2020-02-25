人力部与工商总会推出临时方案 助制造业与服务业者

（早报讯）从下星期一（3月2日）起，制造业与服务业者可通过人力部和新加坡工商联合总会（SBF）联合推出的临时方案，聘用这两个领域目前在本地工作的中国籍工作准证持有者，舒缓冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对人力需求造成的冲击。

临时方案为期六个月，旨在协助这两个领域的业者更好地管理人力需求，但新雇主必须取得这些员工现有雇主的同意。

人力部长杨莉明今天下午走访黄芳机械工程公司时，宣布以上消息。

目前，这些公司只能在这些员工离开新加坡后，才能重新雇用他们。临时方案允许公司更灵活地处理人力需求，让员工短缺的公司省下寻找与招募员工的费用，而出现冗员的公司也可让员工有机会继续留在新加坡工作。

杨莉明受访时说，临时方案设法配对两组的雇主，一组是出现冗员情况，想要放掉员工的公司，另一组则欠缺员工。

她说，按照正常情况，这些员工一旦回国，想聘用他们的雇主就得重新申请工作准则。但这个临时方案允许直接把中国客工转移到同个领域，不必离开新加坡。

她希望临时方案能协助两组的雇主节省成本，“现有雇主不必承担送员工回国的费用，而需要他们的雇主则可直接录取他们，让他们可以直接开工，因为他们已在本地，不必像从中国回来的客工一样得接受居家通知隔离两周。”