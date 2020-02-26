与妻失和分房睡 狼父找女儿泄欲

（早报讯）50岁狼父与妻子失和分开房睡，竟趁妻子和儿子睡熟时，找女儿泄欲，夺走女儿初夜，还要她忍痛不得喊出，被判坐牢24年。

这起事件发生在2018年1月至5月间，地点是受害者和被告同住的家中。被告是一名50岁技工，受害者是他的亲生女儿，事发时年仅14岁，他们一家来自中国。

被告共面对10项控状，其中两项指他强奸14岁或以下的少女，另8项是非礼控状。

案情显示，被告与小他9岁的妻子失和，妻子睡在主人房，21岁的长子睡在客厅分隔出来的空间，被告和女儿则睡在另一个隔间的同一张双层床上。

被告睡在双层床的下层，女儿则睡上层。

不料，被告竟为发泄兽欲转向年幼的女儿，非礼女儿后，还数次要女儿躺在身旁。被告都会趁星期天早上女儿早起上课外活动时下手。

一个星期天早上，妻子和儿子仍熟睡时，被告强奸女儿时怕惊动他人，竟叫女儿忍受疼痛不得喊出来，夺走她初夜。

不到一个月后，食髓知味的被告再度强奸了女儿，叫她清洗下体后，要载她去上课时，得知粘他精液的内裤没洗，做贼心虚赶回家清洗内裤，毁灭证据。

这期间，被告也曾舌吻女儿，对女儿上下齐手，还要她为自己手淫。

控方指出，被告滥用身为父亲的身份及权力，对年幼的女儿下手，判刑应起阻吓作用，求判他坐牢23年打鞭24下。由于被告今年50岁，不能打鞭，求判以一年监禁代替鞭刑。法官最终判他坐牢24年。

今早（2月26日）一对男女也在庭上旁听，年近中年的女亲友在开庭前就泣不成声，由一名男亲友扶着走出法庭。下判后，法官允许被告和亲友说话。