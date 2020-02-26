送榴梿给医护人员吃 老板称已送400公斤

（早报讯）为医护人员乘搭公共交通时被人批评感不值，也体恤他们在前线抗疫，蔡厝港榴梿店免费送榴梿给医护人员吃，老板称过去两天已送出400公斤榴梿，今明两天还会继续送。

榴梿店老板陈老板（32岁）说，冠病疫情期间，医护人员抗疫已经发够辛苦，偏偏有人不懂得感恩，对乘搭交通工具的医护人员指指点点。他从网上看到有关新闻后，决定从24日开始到27日，连续四天请医护人员吃榴梿，向他们表示感激。

他说：“不管是不是最前线工作医护人员，医院的工作人员只要出示工作准证，我就免费送出三个D13榴梿给他们，堂食或打包都可以。目前我们已经送了大约200人，近400公斤的榴梿了。看到他们高兴吃着榴梿，我也开心。”

来自国大医院的黄小姐（26岁，护士），日前就和几名同事一起到陈老板的店吃榴梿。黄小姐告诉记者，最近乘搭私召车时，司机得知她在医院工作后不经意地流露出害怕的表情。

她说：“他嘴里没说什么，但看得出他的表情有点担心。陈老板在非常时期免费招待大家吃榴梿，举动很温馨。”

来自邱德拔医院的护士爱迪卡（26岁）和国大医院的护士莎滋（27岁）两人下班后相约到榴梿店吃榴梿。她们表示，为对抗疫情，她和同事在医院忙得不可开交，榴梿老板特别送榴梿给医护人员，让人觉得还是有人感恩他们的付出，她们的付出是值得的。