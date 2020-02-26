挥锯子攻击烟客 光头男监14个月

（早报讯）友人不满隔壁桌烟客抽烟，烟味一直飘向他，两人因此发生口角，刚好买了新锯子的光头男子回到咖啡店，见友人跟烟客争吵，决定拔“锯”相助，攻击烟客脸部。光头男如今因持危险武器蓄意伤人而被判坐牢14个月。

《联合晚报》曾报道，去年4月3日晚上8时50分左右，在芽笼25A巷的一间咖啡店发生一起血案。一名光头男子用锯子割伤烟客的脸颊，结果遭警方逮捕。

光头男是52岁的刘贤令（译音），昨天（2月25日）认下一项持危险武器蓄意伤人罪后被判刑。被砍伤的男子是53岁的建筑业者王宝官。

当时坊间传出是被告不满烟客抽烟才动手，如今案情揭露，当晚被告和友人在上述咖啡店喝酒，两人坐在吸烟区内。过程中，是被告友人因不满隔壁桌烟客抽烟，烟一直飘向他，让对方不要再抽了，双方开始起口角。

被告当时跟友人说，应该先离开，而自己则匆匆离开了咖啡店。为了修理他熟食摊位的东西，被告走向附近的五金店购买了一把56公分长的锯子，又走回咖啡店找友人。

见友人和隔壁桌的烟客仍在吵着，已喝得醉醺醺的被告，瞬间抽出刚买来的锯子，挥向烟客，在对方的右脸划下一道伤，烟客吓得抓着锯子，另两名食客则上前抓着被告，制止他的暴力行为。

被告尝试挣脱，两人将他压制在桌上，直到警方抵达才交由警方处理。