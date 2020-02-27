电力故障 东北线列车服务受影响六小时

（早报讯）东北地铁线今早（2月27日）发生电力故障，榜鹅站和万国站之间一度没有列车服务，东北地铁线全线列车服务受到不同程度影响约六小时，终于在中午恢复正常。新捷运今晨5时50分通过官方推特透露，由于电力故障，榜鹅站和万国站之间没有列车服务，正常的列车服务仅限于港湾站和万国站之间。新捷运也在万国站和榜鹅站之间提供免费接驳巴士。今早8时31分，新捷运再发推文说，万国站和榜鹅站之间只有一个月台有列车服务。新捷运今天上午10时35分再发推文说，为配合10时40分起开展的维修工作，后港地铁站和榜鹅地铁站之间不提供列车服务。后港站至榜鹅站之间仍提供免费接驳巴士服务。10时36分，新捷运补充推文说，实龙岗站至后港站之间提供接驳列车服务，港湾站至实龙岗站的正常列车服务每9分钟一班。新捷运于中午12时22分发推文表示，目前东北地铁线列车服务已恢复正常，它也继续提供免费普通及接驳巴士服务。12时32分，新捷运再发推文说，已停止提供接驳巴士服务。新捷运也就对乘客造成的不便表示歉意。[embed]https://twitter.com/SBSTransit_Ltd/status/1232785044353142784[/embed][embed]https://twitter.com/SBSTransit_Ltd/status/1232825659048656896[/embed][embed]https://twitter.com/SBSTransit_Ltd/status/1232856762417418240[/embed][embed]https://twitter.com/SBSTransit_Ltd/status/1232856926095958016[/embed][embed]https://twitter.com/SBSTransit_Ltd/status/1232883613286273024[/embed][embed]https://twitter.com/SBSTransit_Ltd/status/1232886295493406720[/embed]