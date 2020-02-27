电力故障 东北线列车服务受影响六小时

（早报讯）东北地铁线今早（2月27日）发生电力故障，榜鹅站和万国站之间一度没有列车服务，东北地铁线全线列车服务受到不同程度影响约六小时，终于在中午恢复正常。

新捷运今晨5时50分通过官方推特透露，由于电力故障，榜鹅站和万国站之间没有列车服务，正常的列车服务仅限于港湾站和万国站之间。新捷运也在万国站和榜鹅站之间提供免费接驳巴士。

今早8时31分，新捷运再发推文说，万国站和榜鹅站之间只有一个月台有列车服务。

新捷运今天上午10时35分再发推文说，为配合10时40分起开展的维修工作，后港地铁站和榜鹅地铁站之间不提供列车服务。后港站至榜鹅站之间仍提供免费接驳巴士服务。

10时36分，新捷运补充推文说，实龙岗站至后港站之间提供接驳列车服务，港湾站至实龙岗站的正常列车服务每9分钟一班。

新捷运于中午12时22分发推文表示，目前东北地铁线列车服务已恢复正常，它也继续提供免费普通及接驳巴士服务。

12时32分，新捷运再发推文说，已停止提供接驳巴士服务。新捷运也就对乘客造成的不便表示歉意。

Due to a power fault, regular NEL svc is available btwn NE1 HarbourFront and NE15 Buangkok. Shuttle train svc operates btwn NE17 Punggol and NE15 Buangkok. — SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) February 26, 2020

Due to a power fault, there is only svc on 1 platform btwn NE15 Buangkok & NE17 Punggol & shuttle trains are running btwn these stns. Pls add extra travel time. Free regular & bridging bus svcs are also available. There is regular svc btwn NE1 HarbourFront & NE15 Buangkok. — SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) February 27, 2020

To facilitate repair works from about 10.40am, train service will not be available between NE14 Hougang and NE17 Punggol. Free regular and bridging buses will continue to be available at these four stations. — SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) February 27, 2020

Shuttle train service will run btwn NE12 Serangoon & NE14 Hougang while regular service between NE1 HarbourFront and NE12 Serangoon will run at an interval of 9 mins. Pls add extra travel time. https://t.co/rhrZ0dv26r — SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) February 27, 2020

Please be informed that NEL service has resumed at affected stations. Free regular & bridging bus services are still available. With this, NEL is back to normal operations. — SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) February 27, 2020