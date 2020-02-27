国际宝可梦大赛 本地7岁女童夺少儿组冠军

（早报讯）7岁小女孩为国争光！国际宝可梦大赛上，击败少年“驯兽师”，一举夺下少儿组冠军。

日本知名游戏作品宝可梦（Pokémon）家喻户晓，迷倒一众男女老幼。每年一度的宝可梦大洋洲国际锦标赛（Pokémon Oceania International Championships）于周五（21日）在澳大利亚墨尔本举行，吸引一众“驯兽师”和发烧友前往参加及观赛。

当地媒体报道，一名来自新加坡，年仅7岁的“驯兽师”女孩Simone Lim，在周六（22日）在儿童组赛事中闯进决赛，与去年的冠军选手、比她年长一倍的卫冕冠军Justin Miranda-Radbord展开激烈对决。

Simone参赛画面曝光，只见第一次参加大型赛事的她毫不怯场，旗开得胜赢下第一局，然而对手不放弃，拿下第二局，双方最后进入胶着的第三局。

在第三局的“最终战”中，Simone预料到对方可能会使用的招数，见招拆招，此举让她一举赢下儿童组冠军。

据主办方官方网页显示，18岁以下赢家的奖金约5000元。

宝可梦国际锦标赛是由Pokémon官方正式认证举办的世界级大赛，宝可梦的电玩、卡牌玩家，都将这个世界锦标赛视为最高殿堂。

赛事分为“电玩对战”、“卡片对战”以及“宝可拳”三大项目，由于宝可梦受众面极广，每个项目又细分为少儿组、青少年组跟成年组。