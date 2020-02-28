埋伏小学附近“狩猎” 男子跟踪女童电梯前伸狼爪

（早报讯）声称见到小女孩就有产生想触摸她们的欲望，男子埋伏在邻近两所小学的组屋区“狩猎”，跟踪一名八岁女童，趁她落单时抓住非礼。

被告亚德里（40岁）是在前年1月22日下午3时左右，在淡滨尼一带的某座组屋走廊干案。

他案发时是新加坡武装部队的正规军人，在新加坡武装部队军事训练学院（SAFTI）工作。

他被捕后，被控两项严重非礼未成年少女的罪名。

被告并不承认非礼8岁女童的罪名，经过审讯后，法官昨天判他罪成。

他也面对非礼另外一名10岁女童的指控，但他并未表示是否要认罪，有待日后审理。

为了保护两名受害女生，法官谕令媒体不得报道任何能够泄露她们身份的资料。

庭上揭露，被告承认自己在2017年12月突然对小女孩产生“性趣”，因此决定在邻近两所小学的地点埋伏“狩猎”。

案发当天，受害女生和同龄的朋友结伴回家，被告跟踪两人上电梯，然后躲在楼梯口。

受害女生送朋友到家门口后，独自回家，走到电梯前等待时，被告突然间出现，说了一声“嗨”后就伸出狼爪摸女生的胸部。

女生吓得不知所措，立刻大喊要被告停手。

被告一手把女生拉至楼梯口，另一只手摸她的私处。

女生后来成功挣脱，哭着跑到了朋友住家求助，被告趁机逃之夭夭。