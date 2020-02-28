阿姨生病无法养他 少年劝她放弃监护权愿回暴力母身边

（早报讯）五岁时双亲离婚后，少年就常年遭母亲虐待，外婆阿姨家成为他的“避风港”。阿姨多年来无私照顾，如今患上重病不能工作，少年为解决阿姨困境，要阿姨放弃监护权，让他回到暴力母亲身边生活。

阿姨日前入禀家事法院，申请卸下监护人的职责，要17岁少年的父母负起照顾孩子的责任。

父母双双反对，经由审讯后，法官决定驳回阿姨的申请。

法官在判词中指出，他认为少年虽然想要帮忙缓解阿姨的困境，但没必要让阿姨撤销监护权，回到不想接纳他的父母身边，可以另外做出申请，向两人索讨更多的生活费。

判词揭露，少年的父母是在他年仅五岁时离婚。父亲在外组织新的家庭，将他留给了母亲。

母亲多年来把他当做出气筒，不但言语上施暴，还多次动手，曾经用剪刀捅他脸、用竹竿刺他眼，也曾将他的头连续砸在门上。

少年年幼时不知怎么办，时常逃到外婆阿姨家“避难”。他上了中二下定决心不再回到母亲身边，搬进阿姨的家。

阿姨多年来全心全意照顾少年，为他洗衣煮饭、关注学业，她还帮他申请针对母亲的个人保护令，也帮他向父母争取到每月的生活费，全部都给他留着当零用钱。

但好景不长，阿姨2018年10月患上未分化结缔组织病（undifferentiated connective tissue disease），近一年不能工作，为了承担少年上理工学院的学费开销，以及医药费，她还把房子卖了换成小房。

阿姨曾向法院申请增加父母给青年的每月生活费，但两人极力反对后，她撤销申请，改为申请卸下监护权，想逼迫双亲负起责任。