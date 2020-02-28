涉谎报行踪妨碍冠病追踪工作 武汉夫妻被控上庭

（早报讯）中国籍夫妻涉嫌向卫生部提供假信息，妨碍2019冠状病毒疾病（COVID-19，简称“冠病19”）疫情的追踪工作，今天因抵触传染病法令而被控上庭。

这是首次有人在冠病疫情期间在传染病法令下（Infectious Diseases Act）被提控。

被告是来自武汉的中国籍男子胡俊（38岁）和居住在新加坡的中国籍妻子石沙（36岁），他们各面对一项和四项控状。

胡俊是本地第16起冠病确诊病例，他在上个月22日抵新，23日出现症状，31日确诊，最终在本月19日康复出院。石沙则因曾与胡俊有过密切接触，本月1日接到隔离令。

胡俊面对的指控，指他在2月1日在新加坡中央医院，向一名卫生部官员提供他从1月22日至29日行踪的假资料，谎称自己除了在1月22日曾到爱雍·乌节（ION Orchard）商场，以及24日在位于纳丹路（Nathan Road）的Loft@Nathan公寓附近散步外，他从22日至29日期间都留在该公寓的单位内。

石沙面对的四项控状，指她在1月30日向卫生部官员谎报，称自己于1月25日至28日期间与胡俊住在上述公寓五楼的一个单位内。另外，她被指没有如实呈报自己住过同层的另一间单位，也谎称不曾见过和不认识该单位的住户。同时，她也谎称于1月29日在公寓附近拦下一辆蓝色德士，送胡俊和自己到新加坡中央医院。

此外，她也在2月1日被隔离期间，向追踪调查的卫生部官员谎报自己没有入住本地一家酒店。

两人今天（2月28日）在律师的陪同下，戴着口罩和眼镜出庭。控方表示需要三周的时间调查，案展至3月20日过堂。

根据传染病法令，初犯者可被判罚款不超过1万元、监禁不超过六个月，或两者兼施。（人名译音）