韩国新天地教会未注册 在我国设立分会

(早报讯)韩国新天地教会未经注册,通过幌子公司在我国设立分会,两名新加坡公民与五名韩国籍人士正在协助调查。

内政部今天(2月28日)发表文告透露,至今揪出的教会分子当中,没有人与韩国大邱市的新天地教会信徒有过接触。其中四名韩国人,是在大邱市和清道郡爆发疫情前,入境我国的。第五名韩国人则是在本月21日入境,但经卫生部检验后确认她的身体状况良好。

成立于1984年的新天地教会,全称为新天地耶稣教见证帐幕圣殿(Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony),属于基督教异端,素以狂热、秘密传教闻名。

去年2月,新天地教会尝试以“Heavenly Culture, World Peace & Restoration of Light”这个名字,在新加坡注册公司,但内政部以安保理由拒绝。内政部之后的调查揭露,新天地教会早前已注册另一家幌子公司“Spasie私人有限公司”。该公司声称从事咨询服务和软件开发。

新天地教会近日也在我国成立另一家独资公司“Kings Ave”,声称提供企业培训服务、激励课程和个人发展工作坊,但该公司同样是个幌子,用来租下房地产。

新天地教会在数个国家已被视为邪教。教会教导信徒,只要是为神服务,就可以欺骗和说谎。它也被指利用欺诈和隐匿手段,潜入和干扰韩国其他教会。

内政部的调查显示,新天地教会在我国的支派采用类似欺骗手段来招募信徒,包括使用幌子公司吸引基督教青少年和年轻成人加入教会。他们也对这些年轻信徒施加影响力,要求他们遵守严格指示,即隐瞒教会在新加坡有分会,而本身是新天地教会信徒。

内政部在调查新天地教会期间,暴发2019冠状病毒疾病(COVID-19,简称“冠病19”)疫情,当局因此决定加速调查。内政部长兼律政部长尚穆根今天(2月28日)下午受访时说,在我国受到该教会影响的人,相信少于100人。调查还在进行中。

截至今天下午,韩国冠病19确诊病例已达到2337例,其中多数与大邱市新天地教会有关。

韩国也开始对全国超过21万名新天地教会信徒进行检测,总病例预料将进一步攀升。

早前报道,韩国第31名确诊病患是新天地教会的61岁女信徒。她是“超级传播者”,在出现症状后拒绝接受隔离和检测,并四度到教会做礼拜,为韩国疫情大源头。