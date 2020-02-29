李总理提醒公众保持警惕 防病毒再潜入我国

（早报讯）经过国人的努力，本地冠病疫情近期大致稳定，但病毒仍在世界各地迅速蔓延。

李显龙总理指出，中国疫情已逐步受到控制让人欣慰，但是欧洲、中东、韩国、日本都不断出现许多新病例，他提醒公众保持警惕，防止病毒再次潜入新加坡。

他也说：“我很感谢国人这这段时间的全力支持与配合，并且尽可能生活如常。”

李总理今天（2月29日）上午为华族文化中心的常设展览“新加坡华人·探索本土华族文化”主持开幕时也透露，中心董事会慎重考虑并加强了防范措施之后，决定按照原定计划举行开幕典礼，“我支持董事会的决定”。

李总理也指出，在面对每一个艰难情况时，国人总能发挥刚强不屈的精神咬紧牙根挺过难关，并在迅速恢复过后再次向前迈进，“即便是更大的风浪也不曾把我们击倒”。

他认为，新加坡未来是否能够继续克服挑战，就要看人民够不够机智，以及是否具备毅力和凝聚力。

“人民必须有明确的身份认同感，了解历史并知道自己的根以及先辈的贡献与成就，同时也要清楚自己想为后人做些什么，才能上下一心，排除万难，共创未来。”

他也强调，一个团结坚毅社会的人民会相互支持，当国家碰上危机时能够同舟共济，比较经得起考验。

“偶尔的风吹雨打会考验我们的社会凝聚力，我们必须做好准备应对各种挑战。”