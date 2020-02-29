跟踪骚扰稽查员 3无牌小贩上诉 获减刑

（早报讯）三名无牌摊贩违例卖水果，遭环境局取缔没收水果后，竟称为了拿回水果，三小时内跟踪当局货车到七个不同地点，其中两人还不让环境局人员上车，爆粗口辱骂，上诉后双双获得减刑。

这三名被告是李兴辰，陈亚来与周永兴。李兴辰与陈亚来各面对非法盯梢与抵触反骚扰法令的两项控状。周永兴则只面对一项非法盯梢的控状。

根据判词，三人在2016年6月6日傍晚约6时45分时，在油池地铁站外非法摆摊卖水果时，被突击的环境局稽查员开罚单并没收水果与用来当做桌面的木条。三人称为拿回物品，开着罗厘跟着环境局人员与两名同事乘坐的货车，三小时内跟踪货车到7个不同地点，三人眼巴巴看着水果与木条被销毁，但仍执意跟着货车。

其中一名稽查员之后忍无可忍，下车拍下罗厘的照片，李兴辰与陈亚来要求看对方的稽查证件被拒，之后不让对方上车，还用粗话辱骂他。

《新明日报》之前报道，周永兴认罪，被判入狱三个月，他没有上诉。根据判词，李兴辰对抵触反骚扰法令的控状认罪，但不认罪有盯梢。李兴辰则不认罪他的两个控状。起初，李兴辰被判入狱4个月又一周，陈亚来则被判4个月又9天。两人对于罪名与刑罚都提出上诉。

法官认为两人跟踪货车确实刻意要造成三名稽查员的恐慌。最后法官驳回两人的罪成上诉，但改判两人入狱2周。（人名译音）