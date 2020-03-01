挡救护车救命 八人受查将付代价

（早报讯）救护车救人刻不容缓，分分秒秒皆关键，可是有人偏偏不让路，跟在后方的救护车鸣声响彻天，司机就是罔顾他人死活，挡在前方龟速前进。民防部队去年就遇到八起阻碍紧急车辆的个案，正在展开调查，司机或得为自己的行为付出代价。

公路交通法令在2017年12月1日修订以来，民防部队的救护车便开始享有豁免权，能在紧急时刻闯红灯或非法U转。去年6月1日起，享有豁免权的紧急车辆进一步扩大到消防车、红犀牛轻型消防车及消防医疗车，以方便这些车辆能更及时地应对紧急医疗状况、火患等救援行动。

与此同时，阻碍紧急车辆的罚款金额也在去年4月1日起调高，违例的车辆罚款从130元调高到150元，重型车辆的罚款则从160元调高到200元。违例的司机还会被扣4分，甚至可能被控上法庭。

民防部队在2009年曾接获33起阻碍救援车辆的通报，这个情况虽然逐年获得改善，民防部队去年还是接获八起阻碍紧急车辆的通报，显示国人的相关意识还是可以进一步加强，相关的教育工作还是得继续。

民防部队紧急医疗处主任胡慧芳中校说：“在紧急医疗情况下，争取到的每一分钟都可能提高病人的生存机会。在分秒必争的情况下，紧急车辆可能在安全的情况下闯红灯，或在未指定的路口U转。”

胡慧芳再次提醒公路使用者，听到紧急车辆的鸣声和警示灯时，务必在安全的情况下先出示信号灯，然后靠左让路。