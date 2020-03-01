警三天扫黄扫赌 捕37男女

（早报讯）警方展开3天扫黄扫赌行动，逮捕37名男女。其中一名涉赌嫌犯只有17岁。

中央警署于2月27至29日，接连在惹兰红山、惹兰勿刹、中峇鲁等地展开针对非法赌博以及其它罪案的执法行动，共逮捕了37名17至80岁的嫌犯。

根据警方日前发布的文告，行动中共有14名22至40岁的女子因涉嫌触犯妇女宪章被捕。

她们涉嫌在网上刊登卖淫广告，并在酒店从事卖淫活动。

一名31岁男子也因为抵触雇用外来人力法令（Employment of Foreign Manpower Act）被捕。

另外，20名年龄介于17至80岁的男女，因涉抵触公共赌馆法令和远程赌博法令被捕。警方在行动中起获3581元现金，调查仍在进行中。

警方提醒屋主以及酒店业者，应该确保不让住客从事任何非法活动。

任何经营非法妓院的人可被判罚款高达1万元，或监禁长达5年。

依赖他人卖淫为生者，可被判罚款高达1万元及监禁长达5年。

抵触公共赌馆法令者一旦罪成，最高可被判刑6个月或罚款5000元或两者兼施。

触犯远程赌博法令者的处罚则更严厉，罪成后，可面对高达20万元罚款或5年监禁或两者兼施。

警方将继续打击任何犯罪行为，并把不法分子绳之于法。