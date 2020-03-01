餐饮集团MOF 又多五家餐馆结业

（早报讯）本地餐饮集团Ministry of Food老板官司缠身，资产被冻结，冠病19疫情暴发后雪上加霜，旗下分行本周末将有另5家分行结束营业。

餐饮集团Ministry of Food（“MOF”）总裁沈志慧在2017年答应以550万元买下韩国连锁餐馆后，却只支付70万元，韩国餐馆老板及合伙人因此入禀法院起诉她。上个月初，法庭下令沈志慧高达480万元的资产在全球资产禁制令下被冻结。

韩国餐馆的股东告诉《海峡时报星期刊》，当他们发现沈志慧把20间公司过户给她年老又不识字的母亲，又欲售卖居住的洋房，他们决定在她可能把资产分散掉前向法庭申请冻结她的资产。

MOF在全盛时期，全岛曾有80间餐馆，现在已骤减至26间，本周末另五家餐馆也将结业。

沈志慧说：“由于我的资产被冻结，若来临周一，无法筹集足够资金给店主，他们就会拿回店面。对方声称他们害怕资产禁制令才会这么做。”

针对过户给母亲一事，沈志慧表示，生意下滑，咨询风水师后依循其建议这么做。

“自从收购不成后，生意进行了巨大改革。去年就关闭了40个餐馆。”

随着冠病19疫情暴发，其中八间餐馆的生意下降80％至90％。全集团的表现下跌35％。但上个月的全球资产禁制令生效后，她的资产被冻结，无法支付店租，及偿还款项给供应商，目前最担心的是她近400名员工的生计问题。