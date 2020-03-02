逾1900名国人仍在中国大陆 一人染冠病已康复

（早报讯）根据外交部记录，目前有超过1900名新加坡人仍在中国大陆，他们已向外交部网上注册。另外，湖北省有一名新加坡人因感染2019冠状病毒疾病住院，目前已康复出院。

外交部长维文医生今早（3月2日）在国会里答复三巴旺集选区议员林伟杰医生的口头询问时透露，自中国暴发冠病疫情以来，已有超过2000名身在当地的新加坡人向外交部网上注册，当中或包括曾到访中国并已离开的国人，以及暂时从中国返新的国人。

根据外交部记录，目前仍有超过1900名新加坡人在中国大陆，当局相信实际数字应该更高。

蒙巴登区议员林谋泉在补充提问时，询问这些国人选择留在中国的原因。

维文说：“他们有的在中国工作和生活，必须留在当地以维持生计；有的则是为了照顾中国籍家人，即使有机会返新，也选择留在当地。在疫情暴发初期，也有人因不敢到武汉，而选择留在原地。”

他也透露，湖北省有一名新加坡人因感染冠病而住院，目前已康复出院。另外，共有266名新加坡人在中国政府协助下，于1月30日和2月9日乘搭酷航包机从武汉返新。

他们抵新后在政府隔离设施接受隔离，有七人后来染病，目前都已出院。

维文建议需要领事协助的国人，可联系新加坡驻北京大使馆，以及位于上海、广州、成都和厦门的总领事馆。他也呼吁所有身在海外的新加坡人向外交部网上注册，方便当局在紧急时可立刻联系。

负责智慧国计划的维文也说，有了电子政府密码应用（SingPass Mobile），网上注册服务已更加便捷。