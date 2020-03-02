让路裕廊区域线 多多投注旺地关

（早报讯）为建地铁裕廊区域线，蔡厝港4道部分土地被征用，多多旺地投注站日前关闭，民众惋惜。

2013年，时任交通部长的吕德耀宣布在2030年之前，我国将兴建2条新地铁线和延长3条现有地铁线，新线之一包括“裕廊区域线”。

裕廊区域线是为加强西部的连接性而建，24公里内将会有24个地铁站，连接蔡厝港、文礼及登加新镇，预计在2026年至2028年间完工。

蔡庴港4道第303座多层停车场底层有一家开了近20年的投注站，这里也是该区的“多多旺地”。

根据新加坡博彩公司的记录，该投注站过去6年分别开出5次头奖及38次次奖，最后一次开出大奖是今年1月，当时一名幸运儿赢走逾200万元的团圆多多大奖。记者走访现场，发现该投注站已在上个月26日正式关闭，门上也张贴了三张告示，显示26日关闭后，消费者可以到别的地方投注。

据观察，10分钟内，就有超过5位公众前来查看告示，其中一人蔡先生（56岁，木匠）指出，该投注站内有6个投注柜台，规模较大，地点优越。

“平日已经很多人，每逢开大奖时人龙更是可以绕着建筑物排一圈，非常壮观。”

他说，他本身住在附近，也经常会前来投注，虽然目前在毗邻的购物商场内还有投注站，但失去一个投注旺地，也颇令人可惜。