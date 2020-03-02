维文：愿探讨与马国承担柔佛河污染控制的成本

（早报讯）马来西亚柔佛河水污染影响两国长期水供稳定，新加坡愿意与马国探讨共同承担制定河水污染控制措施与增加河流供应量的成本。

我国外交部长维文医生星期一（3月2日）在国会针对柔佛河污染问题，再向邻国马来西亚表达担忧。

他在辩论外交部开支预算，回应工人党党魁、议员（阿裕尼集选区）毕丹星关于新马水供协定的询问时提醒说，若柔佛无法根据两国1962年水供协定，履行每日为新加坡提供2亿5000万加仑生水的义务，这将导致“严重后果”。

他说：“这将削弱1962年水供协定不可侵犯的原则，严重破坏两国双边关系。”

维文重申，如果新马两国透过协商无法达成共识，我国准备根据两国同意的条件，透过仲裁解决争端。他指出，我国已明确向马来西亚表达立场，即如果对方要调整生水供应的价格，我国也将相应调整售卖给柔佛的净水价。

他指出，新马在水供问题上的分歧不应影响两国整体双边关系，新加坡期待在马国第八任首相慕尤丁组成内阁之后，继续与对方针对悬而未决的双边议题，包括水供问题，展开讨论。

去年9月，柔佛经营的林桂蓄水池水位不到五年内第二次跌破50％，引起我国关注。公用事业局当时指出，在长期干旱的情况下，林桂蓄水池将耗尽，这有损新加坡按1962年水供协定每天提取2亿5000万加仑水的权利。