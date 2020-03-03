贸工部推出计划重振邻里商区

（早报讯）贸工部考虑修改“商店提升计划”条规，将门槛调低，让更多商区受惠。

贸工部高级政务部长徐芳达今早在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时，宣布上述消息。

他说，目前，要落实“商店提升计划”（Revitalisation of Shops）需要所有店主同意，才能进行翻新。“我们在考虑修改条规，把门槛从100％降低到75％，也就是说，只要超过四分之三的店主同意，就能进行。这样一来，我希望有更多商区能受惠。”

另外，贸工部也推出“邻里商店翻新计划”（Heartland Enterprise Upgrading Programme），协助各邻里的商联会制定为期四年的邻里改造计划，包括提升邻里的基础设施、打造邻里特色活动，并为商家和员工提供培训计划。

新加坡企业发展局与建屋发展局则是负责计划的政府行政单位。

该计划预计今年年中推出，初期阶段，企发局和建屋局将支持至少三个商联会落实“邻里商店翻新计划”。每个邻区可获得高达450万的资助，依各区的商店数量和种类而异。

徐芳达说，当局将通过“邻里商店翻新计划”给予商联会更多援助，包括将把邻里活动的资助从50％调高到70%，并扩大资助范围和活动种类。同时，店主能拿到的公共设施翻新津贴也将从80％调高到90％。