继吐口水恶作剧后 又有人鼻屎“黏”电梯按钮

（早报讯）继朝电梯按钮吐口水后，如今又有人恶作剧，在大巴窑组屋的电梯将鼻屎“黏”在按钮上，让居民大感恶心和不卫生。

《联合晚报》日前报道，上个月19日，有少年朝盛港轻轨线棕美站（Rumbia station）的电梯按钮吐口水，警方为此对三名15岁中学男生进行调查。另外，警方也在同月的23日及25日接获通报，指榜鹅径和宏茂桥32街组屋的电梯按钮及镜子出现唾沫，当局以公共滋扰的罪名，调查两名分别为12岁及17岁的少年。

没想如今又有人对电梯按钮“出手”，一位金姓的网民昨天在“All Singapore Stuff”的面簿专页，上载两张照片，指日前在大巴窑1巷第168座组屋，出现没有公德心的人，在电梯按钮“黏”上鼻屎，他一时没注意按下按钮，让他大感恶心。

记者今早（3月3日）走访现场时，发现该电梯按钮上的鼻屎已经被清除。居住在该座组屋10楼一位不愿具名的女居民受访说，三天前她搭电梯时，就曾看到电梯按钮上有鼻屎。

她说：“我觉得很恶心，怎么会有这么没有公德心的人，尤其是现在是冠病疫情的非常时期，大家应该多注意卫生。”

另一名女居民则说，她当天没注意到电梯按钮粘有鼻屎，如今听闻后十分惊讶，以后她搭电梯时会多加留意。

据观察，有关电梯内设有电眼，相信有拍下进行恶作剧的人，居民希望对方不要再恶搞电梯。