韩国、伊朗和意大利北部外籍员工 返新前须向人力部申请批准

（早报讯）从明天（3月4日）晚上11时59分起，过去14天到过韩国、伊朗和意大利北部的工作证件持有者及其直系亲属，在启程返新前必须征得人力部批准。

人力部今晚（3月3日）发文告说，受影响的包括目前不在我国的工作证件持有者，以及获得工作证件原则批准（In-Principle Approval）但还未抵新的外籍人士。这些外籍员工在获准返新后，须强制执行14天居家通知。

雇主可上网为员工申请返新，提出申请时须向人力部申报，是否已为员工安排适合的住宿，让他们在居家通知期间入住。

雇主也应提醒受影响员工，在获得人力部批准前，不要定下返新行程。申请获批准后，雇主须将批准信件寄给员工，让他们在办理登机手续及入境我国时，向移民与关卡局人员出示信件。

人力部强调，针对违例的雇主和员工，当局将毫不犹豫采取执法行动，包括吊销外籍员工工作证件，以及禁止雇主雇用外籍员工。

另外，从明晚起，工作准证持有者在返新时，若出现发烧或呼吸道症状，须在关卡当场进行冠病检测。他们在检测后可照常活动，但为安全起见，应减少与他人接触。等检测结果在三至六小时出炉后，呈阳性反应的人将被救护车送往医院。

拒绝接受检测的外籍员工，可能被撤销工作准证或缩短准证有效期。