环保轻型商用车可获最高3万元奖励金

（早报讯）从明年4月起，选购废气排放量较低的环保轻型货车和小型巴士，买家可享有最高3万元的奖励金，购买排碳量高的轻型商用车则须多支付1万元的附加费。

为鼓励人们使用环保车的车辆减排税务计划，将扩大到轻型商用车（最高装载重量低于3500公斤），包括新注册及注册不超过三年的二手进口商用车。

根据国家环境局和陆路交通管理局的联合文告，在商用车减排税务计划（Commercial Vehicles Emissions Scheme，简称CVES）下，轻型商用车的减排表现分A、B和C三个等级，当局将根据表现最差的污染物决定奖励金或附加费，所检测的污染物包括二氧化碳，一氧化碳（carbon monoxide）、碳氢化合物（hydrocarbons）、氮氧化物（nitrogen oxides） 及微细颗粒（particulate matter，简称PM）。

最高的A等级商用车主要包括电动型号，可享有3万元奖励金，但会分三年、每年发放1万元给车主；B等级则是在商用车注册时就可享有1万元奖励金；C等级得支付1万元附加费。

另外，“提早换车计划”（Early Turnover Scheme）将扩大到现有符合欧盟四期排气标准的柴油商用车，使符合条件加入计划的商用车激增近两倍，从约2万2000辆增至超过6万3000辆，车主在更换旧商用车时可享有拥车证优惠。

上述两项计划将从明年4月1日至2023年3月31日实行。

环境及水源部长马善高星期三（4日）下午在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，从2023年起，政府购买的所有新车辆将尽可能比较清洁、环保。

他也说，当局计划进一步调整汽车和德士的车辆减排税务计划，把最新科技发展等因素考虑在内。