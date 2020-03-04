截至上月底 本地出现108个骨痛热症集中区

（早报讯）截至上个月28日，本地共有108个骨痛热症病例集中区，其中26个区域累计至少10起病例，被列入红色警戒区。

根据环境局网站资料，今年首8周已出现2894起骨痛热症病例，跟过往三年首8周的病例都要高。

截至上个月28日，本地最大的骨痛热症病例集中区，杨厝港一带的秋海棠通道（Begonia Drive）已有179个病例、而其他累计超过上百起病例的集中区还包括裕廊西91街、岗沙路（Gangsa Road）、以及宏茂桥3道与10道。其中裕廊西91街单单过去两周里就出现了新35病例。

另外，武吉巴督一带的百比林圈（Pavilion Circle）和乌节路一带的经禧路（Cairnhill Road）的洋房区过去两周里病例数量也大幅增长，分别出现16起和10起病例，病例总数分别达到了29起和26起。

据环境局网站也指出，国人免疫力较弱的第三型骨痛热症病毒比例今年上升，值得关注。另外，当前埃及伊蚊数量和骨痛热症病例居高不下，加上第三型骨痛热症病毒的传播，可能导致更多病例出现。

环境及水源部长马善高前天（3月2日）书面答复国会议员询问时透露，截至今年2月22日，本地共有110个骨痛热症病例集中区。自年初以来，骨痛热症病例达2894起，单在前一周就出现386起。鉴于今年骨痛热症的情况，环境局将提前在本月举行年度骨痛热症预防运动，本地的骨痛热症高峰期通常在年中。